В Днепропетровской области сотрудники ГБР разоблачили банду полицейских, которые запугивали и выбивали деньги у задержанных. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно данным следствия, в группировку входили 5 правоохранителей. Они проворачивали свою незаконную деятельность в течение года, а главарем банды был оперуполномоченный одного из районных отделов Национальной полиции.

Отмечается, что задержанные под пытками признавались в преступлениях, которые они на самом деле не совершали. Также "оборотни в погонах" доставляли людей в отделение, где требовали деньги угрозами об уголовной ответственности и применяли физическую силу. Известно, что арестованных правоохранителей взяли под стражу, им грозит ответственность в виде 10 лет лишения свободы.

Читайте также, в Харькове задержали членов преступной группировки, которая запугивала своих жертв, а также полицейских и судей. "Наемники" посылали полицейским и судьям письма с угрозами расправы, а в качестве предупреждения портили или сжигали автомобили.

Кроме того, в Днепропетровской области правоохранители задержали участников крупной преступной группировки, в которую входило более 30 человек. Жертвами рэкетиров становились как честные предприниматели, так и воротилы "теневого" бизнеса - торговцы наркотиками и содержатели борделей.

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