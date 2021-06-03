Во время обысков у подозреваемых был обнаружен кокаин/ фото: РБК

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу накроторговцев, среди участников которой была сотрудница полиции. Женщина поставляла вещества для реализации, похищая их из вещественных доказательств.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники продавали накросодержащие и психотропные вещества местным наркозависимым. Реализация проходила через подконтрольных группе наркодилеров. Во время обысков у подозреваемых обнаружили 0,5 килограмм кокаина.

Отмечается, что найденное вещественное доказательство проходило по другому делу, при этом его продажа проходила мелкими партиями, чтобы не привлекать внимание. По месту жительства фигурантов уголовного производства, а также по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

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Кроме того, в столице задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями на продаже амфетамина. По факту совершенного преступления начато уголовное производство. Копу грозит до 10 лет лишения свободы.

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