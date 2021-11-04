В столице приняли решение о переименовании 12 улиц. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Общественное обсуждение изменений пройдет на веб-портале территориального общества Киева в специальной рубрике "Е-город".

Соответствующие общественные обсуждения изменений предварительно состоялись на вебпортале территориального общества Киева в специальной рубрике Е-город - Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта.

Отмечается, что переименованы следующие улицы:

Святошинский район

Улицу Николая Кузнецова на Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);

Улицу Костюка на профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);

Улицу Павленко на Кристины Сушко (выдающейся деятельницы и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц освободительной борьбы 1917-1921 годов);

Переулок Павленко в переулок Молчуновский (возвращение исторического названия).

Соломенский район

Улицу Народного ополчения на Святослава Храброго (для памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);

Улицу Молодогвардейскую на Владимира Сикевича (выдающегося политического и военного деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);

Улицу Петра Заломова на Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук);

Улицу Московскую (в поселке Жуляны) на Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из видных дипломатов Гетманщины).

Дарницкий район

Улицу Малоземельную на Алимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

Шевченковский район

Улицу Цулукидзе на Наталье Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);

Переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он пролегает).

Днепровский район

Улицу Курнатовского на Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).

Также в Киеве появились: площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя); Кловская площадь, расположенная возле станции метро Кловская в Печерском районе; сквер имени Василия Слипака в честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году, (расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток в Подольском районе); улица Николая Костомарова в честь выдающегося украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого в ЖК Новопечерские Липки в Печерском районе).

Читайте также, жители Киева предлагают станцию "Героев Днепра", которая находится на "синей" ветке метро, переименовать на "Героев УПА". Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета, предлагается изменить дизайн станции в соответствии с требованиями декоммунизации.

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