Жители Киева предлагают станцию "Героев Днепра", которая находится на "синей" ветке метро, переименовать на "Героев УПА". Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Также предлагается изменить дизайн станции в соответствии с требованиями декоммунизации.

Станция названа в честь устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятии Киева и изгнания оттуда других оккупантов – немецко-нацистских".

Отметим, что в оформлении станции "Героев Днепра" используется гвардейская "колорадская" лента, применение которой в Украине запрещено с 2014 года. В петиции предлагается заменить колорадскую ленту на красно-черную – борьбы украинского народа против оккупантов.

Ранее сообщалось, что проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

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