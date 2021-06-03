В Киеве переименовали ряд улиц и переулков. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам наименований КГГА. Об этом сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду.

Так, имя Василия Слипакаприсвоят скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока. Также в столице будет переименован ряд улиц и переулков.

Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представят украинские артисты.

Новые названия дали одной улице и двум площадям:

проезду от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса Новопечерские Липки в Печерском районе название улица Николая Костомарова;

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе название Кловская площадь;

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе название площадь Отрадная.

Также переименованы ряд улиц и переулков:

переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;

переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

переименование улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

переименование улицы Совхоз Совки в Соломенском районе на улицу Проновскую;

переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;

переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе в улицу Анатолия Авдиевского;

переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.

Кроме этого, комиссия КГГА поддержала присвоение детской школе искусств № 5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе № 29 І-ІІІ ступеней Оболонского района г. Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Ранее сообщалось, что проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

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