Avast проводит тщательное расследование крупной мошеннической кампании UltimaSMS. Эта кампания состояла из приложений, которые можно было загрузить из Google Play Store. После установки эти приложения запрашивали информацию о пользователе для подписки на премиальную услугу, которая стоила 40 долларов в месяц.

В ходе расследования было обнаружено 151 приложение, связанное с кампанией UltimaSMS. Первой была Ultima Keyboard 3D Pro – в честь нее была названа кампания. Полный список заблокированных приложений опубликован на GitHub Avast.

В общей сложности пользователи загрузили мошеннические приложения более 10,5 миллионов раз в более чем 80 странах. Google уже заблокировал 151 приложение в Play Store. Однако не в состоянии удалить их из устройств пользователей.

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Эти опасные приложения маскировались под настраиваемые клавиатуры, сканеры QR-кодов, видео- и фоторедакторы, средства блокировки спам-вызовов, фильтры камеры и игры. Они все запрашивают разрешение на проверку местоположения, IMEI и номера телефона, чтобы определить, какой код страны и язык использовать для мошенничества.

После открытия приложения пользователям предлагалось ввести свой номер телефона, а иногда и адрес электронной почты. Сообщив свои данные, пользователи вместо этого подписывались на услуги SMS премиум-класса 40 долларов в месяц.

В прошлом Google уже проводил несколько чисток в Play Store, удаляя приложения, зараженные вредоносным и рекламным ПО.

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Возможно, Google пора изменить свой процесс, сделав ставку на более надежный и безопасный подход, чтобы гарантировать безопасность своих пользователей от этих гнусных приложений.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как более 50% всех приложений на Android могут быть опасными. Также ранее одно популярное Android-приложение угрожало смартфонам.