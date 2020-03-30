В связи с пандемией коронавируса, разные страны начинают устанавливать слежку за своими гражданами. Так, более 4000 приложений Google Play собирают информацию о других уже установленных на электронном девайсе приложениях. Об этом говорится в совместном исследовании голландских, швейцарских и итальянских ученых.

Это позволяет разработчикам и рекламодателям создавать подробные профили пользователей.

Приложения используют предоставленный Android программный интерфейс, который сканирует телефон для получения подробной информации обо всех других приложениях, установленных на телефоне. Сведения о приложении, которые включают имена, даты, когда они были впервые установлены и обновлены в последнее время, а также более трех десятков других категорий, загружаются на удаленные серверы без разрешения и без уведомления.

Ни один из интерфейсов не имеет никакого сертификата от Google. Это позволяет осуществлять все операции без уведомления пользователя.

Однако, не все приложения, которые собирают информацию о других установленных приложениях, делают это для своей выгоды. Некоторые опрошенные разработчики утверждают, что такая информация является основой для запуска новых приложений, потому что она помогает учесть все спецификации рабочего стола пользователя, например.

Google уже обратили внимание на эту проблему и планируют внести несколько изменений в Android 11, выпуск которой запланирован на третий квартал 2020 года, если ничего не поменяется в связи с пандемией COVID-19.

Исследователи изучили 14 342 бесплатных приложения для Android в Google Play Store и проанализировали использование ими приложений IAM. Таким образом было установлено, что 4 214 приложений Google Play (30% от числа исследуемых), использовали IAM. Только 228 приложений с открытым исходным кодом, или чуть менее 3 процентов, собрали информацию о других приложениях.

В порядке убывания пять самых популярных категорий приложений Google Play, которые чаще всего собирали данные, были:

игры (73%),

комиксы (71%),

персонализация (61%),

автомобили и транспортные средства (54%),

семья (43%).

В исследователи говорится, что iOS Apple использует методы, аналогичные IAM, чтобы анализировать другие установленные приложения. Тем не менее, в последних версиях этой OS внесены изменения и теперь в приложении должно быть указано, если оно планирует собирать информацию о других приложениях.