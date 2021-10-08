Интернет-мошенничество в Украине становится серьезной проблемой. Чаще всего это является причиной недостаточной осведомленности о правилах безопасности в Сети.

Жертвами злоумышленников зачастую становятся пенсионеры – эта категория граждан самая уязвимая из-за своей доверчивости. Лиц пожилого возраста обманывают в три раза чаще других. Самый распространенный метод выманить деньги — через SMS или электронным письмом о выигрыше в лотерею с просьбой оплатить "налог" на выигрыш.

Такие данные опубликовала аналитическая служба OLX, согласно результатам опроса 25 тысяч пользователей интернета.

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Пол практически не влияет на вероятность встретить мошенника в Интернете. А вот возраст – влияет. Помимо лиц пожилого возраста, примерно четверть составляют обманутые подростки, которые бездумно открывают вредоносные ссылки.

"Молодежь в возрасте 18-25 лет в каждом третьем случае попадает на фишинг, а каждый четвертый несовершеннолетний потерял деньги после перехода по поддельной ссылке на сайт-двойник известного бренда. Это связано и с тем, что молодежь проводит больше времени онлайн, и с тем, что она слабо знакома с базовыми правилами кибербезопасности — в школах этому не учат до сих пор. Украинцы в возрасте 65 лет и старше вдвое чаще ведутся на схему с подставным курьером и в полтора раза чаще других сталкиваются с мошенничеством с использованием фейковых скриншотов об оплате", — детализирует Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.

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Среди всех возрастных категорий 80% случаев онлайн-мошенничества происходят в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp). Однако пенсионерам в три раза чаще присылают мошеннические SMS и в семь раз — электронные письма о "выигрыше в лотерею", "новые условия тарифа" или "правила карантина". В то же время 57% украинцев возрасте от 46 до 65 лет столкнулись с мошенниками, которые просили предоплату за несуществующий товар.

Место проживания значительно влияет на тип мошенничества. Например, 75% жителей поселков городского типа и сел сталкиваются с попытками продать им несуществующий товар по предоплате, а вот жители городов в 1,5 раза чаще получают фишинговые ссылки. Жители райцентров на треть чаще других сталкиваются с поддельными квитанциями об оплате.

Проблема в том, что жители провинции мало знакомы с базовыми правилами кибербезопасности в Сети. Если более 42% горожан не обсуждают сделку за пределами платформы и не открывают ссылки от незнакомых людей, то среди жителей сел — это лишь 33% опрошенных.

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В то же время жители Киева чаще всего обманывают путем фишинга (36% от всех видов онлайн-мошенничества) – это процесс выманивания логина и пароля к интернет-банкингу или получения доступа к данным банковской карты. В Днепре, Одессе, Харькове и Львове половина случаев связана с предоплатой несуществующего товара.

В 80% случаев обман происходит в мессенджерах Viber, Telegram или WhatsApp. Однако пенсионерам в три раза чаще присылают мошеннические SMS и в семь раз — электронные письма о "выигрыше в лотерею", "новые условия тарифа" или "правила карантина". В то же время 57% украинцев возрасте от 46 до 65 лет столкнулись с мошенниками, которые просили предоплату за несуществующий товар.

В случае обмана жертвы зачастую ведут себя одинаково: большинство пытаются решить проблему самостоятельно, а в полицию обращается только каждый 10-й пострадавший, однако женщины почти вдвое чаще мужчин обращаются в банк, чтобы заблокировать свою карту.

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Наиболее ответственно к обращениям в Киберполицию относятся во Львовской области — каждый восьмой обманутый подаст заявление, а наименее — в Одесской — здесь обратится только каждый четырнадцатый.

Молодежь более знакома с базовыми правилами кибербезопасности, однако общий уровень навыков поведения в онлайне остается невысоким:

Ранее podrobnosti.ua давали советы о том, как уберечь себя от интернет-мошенников. Также недавно в Харькове разоблачили мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.