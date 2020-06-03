Специалисты нашли опасные мобильные приложения для устройств на Android. Об этом сообщается в Telegram-канале SecAtor.

В двух приложениях из Google Play Store был обнаружен вредоносный шпионский модуль Joker. Он есть в приложениях Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages, ориентированных на детей и подростков. Первое было установлено более 10 тысяч раз, вторым пользуются около 1000 юзеров.

Приложения предназначены для обмена текстовыми сообщениями. Joker может обходить защитные меры Google Play Store давая злоумышленникам доступ к выполнению различных операций на устройстве.

Модуль позволяет перехватывать сообщения, воровать контакты, устанавливать приложения и подписывать пользователя на платные сервисы. В Google сообщили, что регулярно удаляют из Play Store зараженные приложения.

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