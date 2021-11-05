Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Германии и России всегда были особенные отношения. Поэтому сторонам необходимо сохранять диалог. Об этом она сказала на вручении медали Вальтера Ратенау.

Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными.

Она также отметила, что Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. По ее словам, оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.

Отметим, летом Меркель говорила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также предлагала позвать его на саммит ЕС.

Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.

Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.

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