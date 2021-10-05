Украина внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму - Зеленский [ Редактировать ]
До конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с израильским президентом Ицхаком Герцогом.
"Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблее обновленную резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова", - отметил Зеленский.
по теме
Цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители
Ученый получил звание посмертно
Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами
Соответствующий указ 27 сентября подписал глава государства
Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за одобрение законопроекта №5599