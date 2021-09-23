Президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии". Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН.

Он обратил внимание на то, что организация далеко не на все важные проблемы обращает внимание. В частности - на войну в Украине.

И сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром. А может, ООН кое-что вспомнит?

И сразу перечислил, что же членам Организации Объединенных Наций стоит вспомнить:

Как благодаря ООН с 1981 года более миллиарда людей впервые в жизни получили доступ к питьевой воде.

Как ООН объяснила миру, что у каждого человека есть права, и их надо защищать.

Как ООН обеспечивает пищей 90 миллионов людей в 83 странах.

Как ООН добилась того, что с нашей планеты исчезло такое явление как апартеид.

Как "голубые каски" ООН поддерживали и поддерживают мир в десятках стран.

Как создали ЮНЕСКО для охраны более тысячи уникальных объектов культурного наследия мира.

А так же и ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей.

Что скажете, высочайшие и многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?!

Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла (в зале Генассамблеи ООН - ред.) будут пустыми".

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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