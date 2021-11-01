Зеленский встретился с Меркель: о чем говорили политики [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча лидеров государств состоялась на полях экологического саммита в Глазго.
Об этом сообщается на Twitter-странице украинского президента.
На повестке дня переговоров Зеленского с Меркель, среди прочего, был вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе.
"Во время встречи в Глазго с Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - рассказал президент после встречи.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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