В пятницу, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) министра обороны Алексея Резникова. Исполнять его обязанности назначен глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин. Об этом сообщает Офис президента.

Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Этим же указом Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе ТКГ, главу парламентского комитета по правовой политике Андрея Костина исполняющим обязанности первого заместителя главы украинской делегации.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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