Рада соберется на заседание: что на повестке дня [ Редактировать ]
В среду, 3 ноября, в 10:00, Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Будет рассматриваться ряд правительственных кадровых вопросов. Об этом говорится в повестке дня Рады.
Так, депутаты рассмотрят увольнение пятерых членов правительства, а именно:
- Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;
- Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Урусского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.
Кроме того, на пленарном заседании Рада также планирует рассмотреть устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах, а именно:
- ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);
- в тексте принятого ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1);
- в тексте принятого ЗУ о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).
Ранее министр финансов Сергея Марченко рассказал о ключевых показателях Госбюджета-2022.
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