В среду, 3 ноября, в 10:00, Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Будет рассматриваться ряд правительственных кадровых вопросов. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Так, депутаты рассмотрят увольнение пятерых членов правительства, а именно:

Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;

Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Урусского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Кроме того, на пленарном заседании Рада также планирует рассмотреть устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах, а именно:

ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);

в тексте принятого ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1);

в тексте принятого ЗУ о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).

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