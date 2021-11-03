В среду, 3 ноября, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова отправили в отставку. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания.

Отставку депутата поддержали 329 народных избранника.

В СМИ появилась информация о том, что Резников станет министром обороны вместо Андрея Тарана.

На пост министра по реинтеграции теперь претендует Ирина Верещук.

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского

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