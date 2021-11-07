Под Львовом в цыганском таборе сгорел мальчик [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Жидачове Львовской области в палатке сгорел годовалый мальчик. Об этом сообщает ГУНП Украины во Львовской области.
О гибели сына в полицию сообщила мать - 23-летняя жительница Закарпатской области. Она сообщила, что в Жидачев на территории лагеря погиб ее годовалый сын.
На место происшествия выехали полицейские и спасатели. Оказалось, что семья жила в самодельном шатре с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой.
Женщина зажгла самодельную печку и пошла к озеру набрать воды, оставив малыша без присмотра. Во время ее отсутствия палатка загорелась и ребенок погиб.
Мать задержали, против нее открыли уголовное дело по ст. 166 УКУ - "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Суд изберет ей меру пресечения, продолжается следствие.
Напомним, что 7 ноября в Мелитополе на мусорке бездомные нашли младенца.
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