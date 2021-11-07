В Жидачове Львовской области в палатке сгорел годовалый мальчик. Об этом сообщает ГУНП Украины во Львовской области.

О гибели сына в полицию сообщила мать - 23-летняя жительница Закарпатской области. Она сообщила, что в Жидачев на территории лагеря погиб ее годовалый сын.

На место происшествия выехали полицейские и спасатели. Оказалось, что семья жила в самодельном шатре с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой.

Женщина зажгла самодельную печку и пошла к озеру набрать воды, оставив малыша без присмотра. Во время ее отсутствия палатка загорелась и ребенок погиб.

Мать задержали, против нее открыли уголовное дело по ст. 166 УКУ - "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Суд изберет ей меру пресечения, продолжается следствие.

Напомним, что 7 ноября в Мелитополе на мусорке бездомные нашли младенца.