В Мелитополе. 7 ноября, в мусорном баке на улице Ярослава Мудрого обнаружили младенца. О жуткой находке правоохранителям сообщила местная жительница в 09:30.

Как рассказали в полиции Мелитопольского районного управления, на место происшествия выехали следователи, эксперты и кинолог со служебной собакой.

Как выяснилось, мертвого младенца в мусорном баке нашли двое местных жителей возле одного из многоэтажных домов. Ребенок лежал в полимерном пакете, завернутый в розовое полотенце.

Telegram-канал "Риа-Мелитополь" пишет, что ребенка нашли бездомными. Они рассказали, что сначала не поняли, что в пакете ребенок – думали, это кукла. С помощью прохожих они вызвали полицию.

Скорее всего, ребенка выбросили ночью, поскольку последний раз отходы вывозили в субботу днем, 6 ноября.

Младенцем оказался доношенный мальчик, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность женщины, родившей ребенка, и обстоятельства произошедшего.

По этому факту материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка с дополнительной отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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