В населенном пункте Ямполь, который находится в Львовском районе произошло страшное ДТП, в результате которого есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Водитель транспортного средства ВАЗ-2109 двигался в направлении села Пикуловичи. Внезапно он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkwagen Passat, которым управлял 39-летний мужчина. После этого он врезался в Opel Omega, за рулем которого ехал 29-летний местный житель.

Отмечается, что вследствие страшной аварии погибли пассажир и водитель автомобиля ВАЗ. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по факту нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновным грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет.

Читайте также, в населенном пункте Заднестрянское, который находится в Ивано-Франковской области, женщина за рулем автомобиля протаранила жилой дом. В результате аварии есть погибшие, в самом жилом доме, в который въехала машина, никто не пострадал.

Кроме того, На трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье произошло страшное ДТП, в котором погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Белый внедорожник KIA Sportage, за рулем которого находился 46-летний Тодорашко, выехал на встречную полосу.

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