В Карпатах разбился на квадроцикле владелец сети мясных магазинов (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
На Закарпатье в ДТП погиб владелец сети мясных магазинов ТМ "Рыбак" из Ивано-Франковска Анатолий Рыбак. Об этом сообщил в Facebook его друг Роман Ивасишин.
Как сообщает издание "Галка", авария произошла 6 ноября в урочище Ялынковатое возле села Нижний Студеный Хустского района. Бизнесмен ехал на квадроцикле, однако не справился с управлением и перевернулся.
44-летнего мужчину машину придавила к земле, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, что во Львовской области произошла страшная авария с участием подростка на мотоцикле. 14-летний парень на огромной скорости сбил велосипедиста.
по теме
Во вторник утром, 9 ноября, в Киеве, на проспекте Науки, возле дома №33 произошло ДТП
Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку.
Вночі автівка на великій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку. Двоє господарів у цей час спали - вони не постраждали.
Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП
Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП