На Закарпатье в ДТП погиб владелец сети мясных магазинов ТМ "Рыбак" из Ивано-Франковска Анатолий Рыбак. Об этом сообщил в Facebook его друг Роман Ивасишин.

Как сообщает издание "Галка", авария произошла 6 ноября в урочище Ялынковатое возле села Нижний Студеный Хустского района. Бизнесмен ехал на квадроцикле, однако не справился с управлением и перевернулся.

44-летнего мужчину машину придавила к земле, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, что во Львовской области произошла страшная авария с участием подростка на мотоцикле. 14-летний парень на огромной скорости сбил велосипедиста.