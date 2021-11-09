Во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария случилась ночью в населенном пункте Рясное-Русское. Местный житель на мотоцикле X-Road 200 вместе с 17-летним пассажиром, двигались по трассе. В один момент он не справился с управлением и врезался в велосипедиста. От полученных травм 63-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Отмечается, что травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет. У первого диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. У второго - сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и руки. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.

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Кроме того, в населенном пункте Боровое, который находится в Ривненской области, на дороге столкнулись два мотоциклиста. В результате аварии есть погибший, вследствие аварии на месте происшествия погиб несовершеннолетний водитель первого мотоцикла.

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