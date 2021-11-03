На Закарпатье произошла вспышка опасной инфекции [ Редактировать ]
В Закарпатской области число заболевших полиомиелитом детей выросло до пяти. Отмечается, что все они не были вакцинированы от инфекции.
Как сообщила изданию главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, речь идет о двух разных очагах, где обнаружили вирус полиомиелита. Причем один из них связан с недавней вспышкой инфекции в Ровенской области.
По словам медика, кроме выявленного случая полиомиелита у 12-летней школьницы, инфекцию диагностировали еще у четырех детей. Они имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, у которого подтвердили полиовирус ІІ типа.
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