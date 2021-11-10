В Киеве из-за аномальной погоды зацвели деревья (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
На Оболони и Теремках в Киеве вновь расцвели каштаны после недавнего потепления. Цветы погибнут с приходом первых морозов. Об этом сообщает "Киев без цензуры".
Киевляне публикуют в соцсетях снимки каштанов, которые расцвели в ноябре. Распускающиеся этой осенью цветы вскоре погибнут с приходом первых заморозков.
Следующей весной эти ветви будут пустыми, так как каштаны цветут один раз в год.
Напомним, продолжительность цветения каштанов – 2-3 недели, примерно с 8-10 мая до конца месяца. Киев в этот период преображается и бурным цветением сирени.
Отметим, в четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Потому осадков на территории страны не предвидится.
Ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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