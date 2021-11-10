Синоптики предупредили об ухудшении погоды [ Редактировать ]
Фото: погода / proza.ru
В среду, 10 ноября, в Украине ожидается переменная облачность и без осадков.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +5+10, а ночью -3-7,
- на севере днем +3+6, а ночью -5-7,
- на востоке днем +3+5, а ночью -3-6,
- на юге днем +5+7, а ночью -1+1,
- в центре днем +3+7, а ночью -4-7.
В Киеве сегодня тоже солнечно. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -4-6.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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