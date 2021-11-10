В среду, 10 ноября, в Украине ожидается переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха составит:

на западе днем +5+10, а ночью -3-7,

на севере днем +3+6, а ночью -5-7,

на востоке днем +3+5, а ночью -3-6,

на юге днем +5+7, а ночью -1+1,

в центре днем +3+7, а ночью -4-7.

В Киеве сегодня тоже солнечно. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -4-6.

Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.

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