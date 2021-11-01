Погода в ноябре: синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы [ Редактировать ]
Южный ветер принесет на территорию Украины теплую воздушную массу. Во второй половине недели дневная температура поднимется до 18 градусов тепла.
"Первая декада ноября начинается с относительно теплой погоды. Морозов мы не ожидаем, разве что на высокогорье Карпат ночью может быть в ближайшие два дня 1-5 градусов мороза. На остальной территории в ближайшие дни 0-7 градусов тепла ночью, а во второй половине недели - даже 5-10 градусов тепла", - сказала она.
По прогнозу Укргидрометцентра, в дневные часы ожидается 8-14 градусов тепла. В южной части, а в четверг-пятницу - в южных, западных и северных - 13-18 градусов.
"В четверг-пятницу будет потепление, потому что преобладает на этой неделе южный ветер, который несет теплую воздушную массу", - сообщила Птуха.
В то же время в Украине ожидаются умеренные дожди. Во вторник-среду на погоду будет влиять циклон с юга, а со среды - атмосферный фронт с северо-запада.
"В четверг-пятницу будет преобладать погода без осадков, но будет больше ветра", - добавила синоптик.
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