Под Ривне неизвестный до смерти забил мужчину и собаку [ Редактировать ]
В селе Рокитное Ривненской области 56-летнего мужчину забили до смерти. Вместе с его телом нашли мертвую собаку. Виновника трагедии пока разыскать не удалось.
Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ривненской области. Мертвого мужчину нашли у его же дома в воскресенье, 28 ноября.
Тело мужчины обнаружил его сын, он же и обратился к правоохранителям. На теле умершего сотрудники полиции обнаружили признаки насильственной смерти – черепно-мозговую травму.
Как сообщают журналисты, умершего 56-летнего местного жителя звали Алексей. По словам родственников и соседей мужчины, у него не было врагов и он ни с кем не вступал в конфликты. Долгов, по их словам, тоже не было. Из дома Алексея ничего не исчезло.
Издание пишет, что трагический инцидент случился ночью – неизвестный посетил пристройку Алексея и кирпичом выбил окна. Сам хозяин дома вышел на громкие звуки. После этого злоумышленник палкой забил насмерть мужчину и его собаку Муху.
"Это множественные ушибы, нанесенные по теменному участку головы. После чего произошло кровоизлияние. Вероятно, щенок издавал звуки, которые могли разоблачить преступника", – рассказал и.о. руководителя Рокитского отделения полиции Андрей Наконечный.
О мотиве преступления пока ничего не известно. Правоохранители устанавливают причастных к убийству 56-летнего мужчины. Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту преступления было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
28 ноября, в поселке Ракитное Ривненской области 29-летний мужчина обнаружил своего 56-летнего отца убитым, также возле него был мертвый щенок
По данным Нацполиции, тело Зинченко нашли 18 ноября на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы. В полицию обратились друзья погибшего и сообщили, что он долгое время не выходит на связь. Экс-судью нашли в его в квартире с огнестрельным ранением головы
В Киеве задержали 45-летнего мужчину, который из-за ревности зарезал 33-летнего знакомого
В Луганской области задержали полицейского по подозрению в убийстве 24-летнего патрульного полицейского из Рубежного Александра Фахруддинова
Во вторник, 16 ноября, в Рубежном Луганской области убили сотрудника Патрульной полиции. 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов находился при исполнении служебных обязанностей