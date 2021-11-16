Под Луганском убили полицейского и украли табельное оружие (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во вторник, 16 ноября, в Рубежном Луганской области убили сотрудника Патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов находился при исполнении служебных обязанностей. Преступник завладел его табельным оружием и скрылся с места преступления. Полиция ввела план "Сирена".
По данным издания "Трибун", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, убийство произошло на территории бывшего лицея (СШ №6) по адресу Владимирская, 19.
Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.
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