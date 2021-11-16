Под Одессой внук убил прикованную к постели бабушку, которая мешала выпивать с папой (видео)

Полицейские допросили проживавших вместе с пенсионеркой ее сына и внука. Сначала мужчины отрицали свою причастность к смерти родственницы, однако на допросах сознались в преступлении. 35-летний внук усопшей рассказал, что напившись водки, избил бабушку за то, что она "пилила" его с отцом за постоянное пьянство