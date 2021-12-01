Напали на охотника, но получили пулю в ногу. Полиция устанавливает обстоятельства потасовки под Вышгородом Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

28 ноября житель села Обуховичи приехал в соседнее село, чтобы поохотиться в поле охотился за добычей. Поскольку он прикрепил скотчем к охотничьему ружью фонарик, его заметили местные парни.

Они подошли к охотнику с претензиями, что он "браконьер". 17-летний юноша попытался забрать ружье у мужчины, однако тот случайно нажал на курок и попал в ногу 19-летнему парню.

Молодые люди все же забрали ружье у охотника, а потом его избили. В настоящее время 44-летний мужчина находится в больнице.

В причинах конфликта разбирается полиция. Виноватых установит следствие. Полицейские изъяли и направили на экспертизу ружье и патроны к нему.

Открыто два уголовных производства:

по ч.1 ст. 125 УКУ (Преднамеренное легкое телесное повреждение)

по ч.1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Трагедии на охоте случаются очень часто. Напомним, 1 ноября в Винницкой области охотник вместо утки подстрелил подростка, который выгуливал собаку возле водоема. В середине месяца от рук охотника погиб мужчина во Львовской области. Позже похожие случаи произошли под Черниговом и Николевом.