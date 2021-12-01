Под Киевом парни решили отобрать ружье у охотника и получили пулю (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Напали на охотника, но получили пулю в ногу. Полиция устанавливает обстоятельства потасовки под Вышгородом Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
28 ноября житель села Обуховичи приехал в соседнее село, чтобы поохотиться в поле охотился за добычей. Поскольку он прикрепил скотчем к охотничьему ружью фонарик, его заметили местные парни.
Они подошли к охотнику с претензиями, что он "браконьер". 17-летний юноша попытался забрать ружье у мужчины, однако тот случайно нажал на курок и попал в ногу 19-летнему парню.
Молодые люди все же забрали ружье у охотника, а потом его избили. В настоящее время 44-летний мужчина находится в больнице.
В причинах конфликта разбирается полиция. Виноватых установит следствие. Полицейские изъяли и направили на экспертизу ружье и патроны к нему.
Открыто два уголовных производства:
- по ч.1 ст. 125 УКУ (Преднамеренное легкое телесное повреждение)
- по ч.1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Трагедии на охоте случаются очень часто. Напомним, 1 ноября в Винницкой области охотник вместо утки подстрелил подростка, который выгуливал собаку возле водоема. В середине месяца от рук охотника погиб мужчина во Львовской области. Позже похожие случаи произошли под Черниговом и Николевом.
по теме
Невідомі облаштували його під підлогою напівзруйнованої будівлі ще 2014 року. Серед вилученого - протитанкові міни загальною вагою майже 40 кілограмів.
На нього полювали понад місяць. А він всіляко заплутував сліди. Поліція таки затримала стрільця, який під Києвом поцілив по автівці з родиною. Ані жінка, ані дитина тоді не постраждали, а от чоловікові нападник прострелив ногу.
До її складу входили колишні та чинні співробітники поліції, а також місцеві жителі. За даними слідства, клієнтами були навіть неповнолітні.
Злоумышленника задержали под Киевом. Раненого оперируют врачи. Он в тяжелом состоянии, в мужчину попало 4-5 пуль. По предварительной информации, пострадавшему 42 года, это ранее судимый гражданин Грузии.
В Запорожье посетитель продуктового магазина, устроил драку, а потом расстрелял из пистолета его владельца. 47-летнего пострадавшего доставили в больницу с пулевым ранением. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы