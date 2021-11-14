Под Львовом во время охоты застрелили мужчину [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Во Львовской области во время охоты застрелили 66-летнего мужчину. Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на полицию.
Трагедия произошла в субботу, 13 ноября, на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе. Роковой выстрел из охотничьего ружья сделал 62-летний мужчина из Нового Роздола. Он целился в дичь, но по какой-то причине пуля попала в 66-летнего мужчину, житель Стрыйского района. Ранение оказалось смертельным.
Полиция открыла уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности" (ч.1 ст. 119 УКУ). Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Напомним, 1 ноября аналогичная трагедия произошла в Винницкой области. Охотник вместо утки подстрелил подростка, который выгуливал собаку возле водоема.
"Подробности" писали, что в конце сентября в Одесской области во время охоты застрелили 49-летнего мужчину.
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