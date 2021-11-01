Вблизи села Малая Стратиевка (Винницкая область) мужчина выстрелил в 14-летнего мальчика во время охоты. Подростка госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки и головы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел во время того, как мальчик прогуливался вблизи водоема за пределами села, где охотился мужчина.

"Около 13:00 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставлен 14-летний житель села Малая Стратиевка", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, ранение подросток получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь.

Указано, что зарегистрированное оружие у охотника изъято. По факту травмирования ребенка полиция начала уголовное производство по статье 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

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