В Николаевском районе четверо охотников на транспортном средстве протаранили и расстреляли автомобиль незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Правоохранители получили обращение от 50-летнего мужчины, который заявил, что рядом с населенным пунктом Украинка группа неизвестных открыла огонь по автомобилю Hyundai Tucson. В результате происшествия водитель внедорожника получил травмы руки и головы, в связи с чем был отправлен в медучреждение.

Потерпевший ехал через поле, когда его начали преследовать незнакомцы на автомобиле "Нива". Мужчины догнали заявителя, въехав в его транспортное средство, из-за чего тот выстрелил в воздух из ружья. В ответ один из оппонентов начал стрелять также из ружья по авто водителя.

Отмечается, что Известно, что охотники рассказали, что приняли авто пострадавшего за браконьерское и начали преследование. Однако когда водитель открыл по ним огонь, то сомнений не осталось и охотники начали стрелять в ответ. Известно, что правоохранители изъяли 2 ружья, а одного из охотников задержали, ему грозит длительный тюремный срок.

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Кроме того, в Украине начался сезон охоты на пернатую дичь. Решения относительно того, какого именно числа охота начнется и закончится, в какие дни недели разрешен отстрел и нормы отстрела, принимаются местной властью.

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