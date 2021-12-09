Под Житомиром на рыбалке с супругами произошла страшная трагедия [ Редактировать ]
В населенном пункте Парисы, который находится на территории Попельнянского территориального общества Житомирской области. спасатели ищут супругов, которые предположительно утонули во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, к работе по поиску людей привлекли водолазов, а также специальную технику в виде снегоболотохода.
К работе привлечены водолазы. Учитывая погодные условия, на помощь сегодня прибыл снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Дрогобыче.
Читайте также, в Киевской области погиб подросток, который рыбачил возле высоковольтных линий. 16-летний житель столицы забрасывал телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач, получил при этом удар током.
Кроме того, в Тернопольской области во время ночной рыбалки пропали двое 16-летних парней - Игорь Сюсяйло и Петр Харук. Ночью ребята на лодке отправились рыбачить на реку Днестр вблизи села Устечко и до сих пор не вернулись.
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