В населенном пункте Парисы, который находится на территории Попельнянского территориального общества Житомирской области. спасатели ищут супругов, которые предположительно утонули во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, к работе по поиску людей привлекли водолазов, а также специальную технику в виде снегоболотохода.

К работе привлечены водолазы. Учитывая погодные условия, на помощь сегодня прибыл снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Дрогобыче.

Читайте также, в Киевской области погиб подросток, который рыбачил возле высоковольтных линий. 16-летний житель столицы забрасывал телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач, получил при этом удар током.

Кроме того, в Тернопольской области во время ночной рыбалки пропали двое 16-летних парней - Игорь Сюсяйло и Петр Харук. Ночью ребята на лодке отправились рыбачить на реку Днестр вблизи села Устечко и до сих пор не вернулись.