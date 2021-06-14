В Тернопольской области во время ночной рыбалки пропали двое 16-летних парней - Игорь Сюсяйло и Петр Харук. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В ночь на 11 июня ребята на лодке отправились рыбачить на реку Днестр вблизи села Устечко и до сих пор не вернулись. Примерно в 3:00 они перестали отвечать на телефонные звонки близких.

Несколько дней подростков искали сельчане и полиция со служебными собаками. К поискам присоединились спасатели.

Спасатели нашли одежду парней на берегу реки, а позднее - и перевернутую лодку.

По данным "Сегодня", 13 июня тело Игоря нашли водолазы, Петра все еще ищут.

Местные жители уверены, что тело второго подростка зажало в яме, которая образовалась на Днестре после добычи камня. Водолазы продолжают исследовать дно.

Напомним, что 12 июня в селе Тюдов Ивано-Франковской области 12-летний мальчик, играя с ровесниками у реки Черемош, подскользнулся и упал в воду. Его тело нашли утром 13 июня.