Во вторник, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина будет защищать свою землю и людей от любых посягательств, в том числе и со стороны России. Об этом он сказал в интервью La Repubblica.

Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Тем временем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений.

Он также отметил, что Украина благодарна за оказанную международную поддержку, но признал, что она пока не дала желаемого эффекта.

… коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и к государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам по миру на востоке Украины.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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