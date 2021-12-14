Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину скопления войск России у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа. Об этом президент сообщил изданию La Repubblica.

По его словам, если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против Украины и, возможно, региона в целом.

Для чего используются войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств.

Зеленский заявил, что Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на восточных границах.

Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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