Байден заверил Зеленского в поддержке нормандского формата [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден заявил в четверг в телефонной беседе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что американская администрация поддерживает нормандский формат. Он также поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает Белый дом.
"Президент Байден в беседе с Зеленским подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать нормандский формат и усилия по выполнению минских соглашений, включая нашу поддержку этого процесса, который возглавляют наши союзники Франция и Германия", - сказала чиновница.
По ее словам, "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".
Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.
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