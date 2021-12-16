Израиль передаст Африке 1 млн доз COVID-вакцины [ Редактировать ]
Правительство Израиля заявило, что жертвует 1 миллион вакцин против коронавируса по программе COVAX, которую поддерживает ООН. Препараты будут переданы странам Африки.
Министерство иностранных дел Израиля отмечает, что вакцины AstraZeneca будут переданы в ближайшие недели, и это решение было частью укрепления связей Израиля с африканскими странами.
"Я рад, что Израиль может внести свой вклад и стать партнером в искоренении пандемии во всем мире", - сказал глава министерства Яир Лапид.
Известно, что вакцины будут доставлены почти в четверть африканских стран. Однако полный список пока не обнародовали.
Израиль имеет тесные связи с рядом африканских стран, включая Кению, Уганду и Руанду. Израиль также установил отношения с Суданом в прошлом году в рамках ряда соглашений при посредничестве США.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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