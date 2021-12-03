В Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Такое решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения, где находятся много непривитых от коронавирусной инфекции пациентов.

Мы вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки.

Отмечается, что с 6 декабря в действие вступают обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на "желтом" уровне можно будет только людям, которые получили, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.

Читайте также, с понедельника, 6 декабря, в Украине будут действовать новые правила карантина. Также введен 30-дневный срок действенности желтых COVID-сертификатов, эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений.

Кроме того, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Речь идет об изменении правил для "желтой" зоны, работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов не ограничится.

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