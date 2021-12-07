Киев и 8 областей вышли из красной зоны карантина [ Редактировать ]
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В Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
"По состоянию на 7 декабря в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Херсонской, Луганской, Львовской, Ривненской областях и Киеве ужесточили контроль соблюдением карантинных норм "желтого" уровня. Раньше там действовали нормы "красной" зоны", - говорится в сообщении.
Запреты в "желтой" зоне
- посещение учебных заведений, где на самоизоляции находится более 50% учащихся или сотрудников;
- работа образовательных учреждений, где вакцинирован не весь персонал;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров и других заведений культуры;
- работа ресторанов, кафе и т.п. (кроме доставки и работы на вынос);
- деятельность спортзалов;
- работа предприятий по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней), международного свидетельства о вакцинации от коронавируса (365 дней), иностранного сертификата про вакцинацию препаратами, разрешенными ВООЗ (365 дней), негативного ПЛР (72 часа) или сертификата о выздоровлении (105 дней с даты постановки диагноза).
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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