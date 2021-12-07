В Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 7 декабря в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Херсонской, Луганской, Львовской, Ривненской областях и Киеве ужесточили контроль соблюдением карантинных норм "желтого" уровня. Раньше там действовали нормы "красной" зоны", - говорится в сообщении.

Запреты в "желтой" зоне

посещение учебных заведений, где на самоизоляции находится более 50% учащихся или сотрудников;

работа образовательных учреждений, где вакцинирован не весь персонал;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров и других заведений культуры;

работа ресторанов, кафе и т.п. (кроме доставки и работы на вынос);

деятельность спортзалов;

работа предприятий по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней), международного свидетельства о вакцинации от коронавируса (365 дней), иностранного сертификата про вакцинацию препаратами, разрешенными ВООЗ (365 дней), негативного ПЛР (72 часа) или сертификата о выздоровлении (105 дней с даты постановки диагноза).

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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