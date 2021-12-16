В Украине зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Закарпатской областях.

В Украине за сутки госпитализировали 2 089 человек; летальных исходов - 355; выздоровели - 25 499 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 486 человек, методом ИФА - 8546, экспресс-тестами - 31 199.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области (473), Закарпатской области (427).

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.