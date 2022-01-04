В городе Днепрорудный, который находится в Днепропетровской области, на схемной квартире у мужчины взорвалась боевая граната Ф-1. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, 51-летний мужчина в квартире самостоятельно разбирал гранату, в результате чего произошел взрыв. В результате происшествия пострадавший получил многочисленные осколочные телесные повреждения. Помимо этого у него произошла травматическая ампутация кисти руки. Правоохранители начали уголовное производство.

Отмечается, что он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение местного медучреждения. С места происшествия специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки корпуса гранаты Ф-1, более 170 боевых патронов разных калибров, 1 гранату РГД с энтузиазмом Второй мировой войны, 1 гранату РГД без энтузиазма времен Второй мировой войны, 1 барабан с патронами калибра 7, 62мм, 3 штык-ножа и предмет похож на винтовку Мосина.

Читайте также, в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина бросил боевую гранату во двор частного дома. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты, следователи нашли его по горячим следам.

Кроме того, в городе Херсон во дворе дачного дома взорвалась граната. Правоохранителям о происшествии сообщил 60-летний местный житель, который сообщил, что накануне у него произошел конфликт с другим 55-летним мужчиной.

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