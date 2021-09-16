На Черкащині загинула дитина через вибух гранати [ Редактировать ]
Ще одна смерть від зброї минулих воєн на Черкащині. Там хлопець-підліток знайшов снаряд часів Другої світової й приніс додому. А коли батьків не було, вирішив його розібрати.
Поклав знахідку в металеву трубу і вдарив по ній молотком. Сусіди, коли почули вибух, викликали швидку. Та медики лише констатували смерть дитини.
по теме
Сталося це в горах, на полонині, де компанія друзів разом із дітьми зупинилися на ночівлю і розпалила багаття.
Двоє туристів загинули вночі в Карпатах. Ще п'ятеро зазнали тяжких травм. Трагедія сталася на одній із гірських полонин у Надвірнянському районі Івано-Франківщини.
У Черкасах підрозділи МВС розпочали цикл інтерактивних уроків для дітей. Щоправда, проводять їх не у класах, а просто неба зі справжньою технікою та спеціальним спорядженням.
Десятирічного Іванка в дитячу обласну лікарню привезли у вкрай тяжкому стані. Розтрощений череп та зламані обидві кістки передпліччя. За його життя боролися одночасно дві бригади хірургів.
Дерев'яний міст у селі Пороги посадовці планують узяти на баланс селищної ради. Процедура тривала і потребуватиме щонайменше року.