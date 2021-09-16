Ще одна смерть від зброї минулих воєн на Черкащині. Там хлопець-підліток знайшов снаряд часів Другої світової й приніс додому. А коли батьків не було, вирішив його розібрати.

Поклав знахідку в металеву трубу і вдарив по ній молотком. Сусіди, коли почули вибух, викликали швидку. Та медики лише констатували смерть дитини.