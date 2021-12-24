В поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина бросил боевую гранату во двор частного дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К правоохранителям с заявлением обратился 49-летний житель Бучанского района, который сообщил, что ночью ему во двор кинули гранату, повредившую дом и забор. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых заметили, как человек в темной одежде бросил в сторону частных домов некий предмет, после чего раздался взрыв. Неподалеку от места происшествия взрывотехники нашли рычаг и части от гранаты Ф1.

Несмотря на то, что злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты, следователи нашли его по горячим следам. Подрывником оказался 51-летний житель Черниговской области.

Он заявил полицейским, что просто хотел "проучить" потерпевшего. Оказалось, что жертва некоторое время получает разного рода унизительные послания от незнакомцев. Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, фото дома, где проживает потерпевший жил с семьей, а также другие вещи, подтверждающие его причастность к совершению правонарушения.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и подделку документов. С 2018 года он находился в розыске. Следователи сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 194 УКУ - "Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества". Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что недавно в Херсоне частный дом забросали гранатами после того, как его хозяин поссорился с соседом.