В городе Херсон во дворе дачного дома взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба полиции Национальной полиции в Херсонской области.

Правоохранителям о происшествии сообщил 60-летний местный житель, который сообщил, что накануне у него произошел конфликт с другим 55-летним мужчиной.

Во время более детального разговора заявитель рассказал, что накануне у него произошел конфликт с соседом по даче. Правоохранители решили проверить 55-летнего мужчину на причастность к уголовным преступлениям.

Отмечается, что правоохранители сумели установить личность возможного подозреваемого и провести у него обыск. В итоге был обнаружен целый арсенал боеприпасов: магазины к автомату Калашникова, более десятка гранат, а также взрывчатое вещество. В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе.

Читайте также, в городе Калуш (Ивано-Франковская) область взорвалась граната в квартире пятиэтажки. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Кроме того, в городе Николаев во двор местной жительницы бросили гранату. Инцидент произошел рано утром, пострадавшая 50-летняя женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что в ее дворе прозвучал взрыв, в результате которого урон получил автомобиль, который был припаркован рядом.

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