Мэр Киева Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом. Об этом утром 17 января он сообщил в своем Telegram-канале.

Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома.

Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус - агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!