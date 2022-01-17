Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом. Об этом утром 17 января он сообщил в своем Telegram-канале.
Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома.
Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус - агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!
Напомним, что Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом 24 октября 2020 года. За последний сутки в Украине зафиксировали 5 072 новых случаев COVID-19.
Ранее "Подробности" писали о том, что Виталий Кличко поделился редким фото с братом и сыновьями.
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За минувшие сутки, 14 января, в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229)
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Вже відомо, що він більше вражає молодь. І є майже втричі заразнішим, ніж "Дельта". Також у нього менший інкубаційний період - в середньому лише три доби.
Найвищі показники поширення коронавірусу - у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні виросла на 40 відсотків.
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