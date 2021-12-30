Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Новогодний мультфильм он опубликовал на своей странице в Facebook.

В мультфильме Виталий Кличко показывает святому Николаю столицу. На парашюте они пролетают над знаковыми объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы. Рядом с самым большим государственным флагом, одной из новых станций Борщаговской линии скоростного трамвая.

Останавливаются в столичном зоопарке возле обновленного вольера слона Хораса. Далее святой Николай с Виталием Кличко проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту. Святой Николай испытывает одну из детских площадок в новом садике и играет в баскетбол на территории новой школы. Завершают свою прогулку Виталий Кличко со святым Николаем у главной елки страны - на Софийской площади, передает сайт КГГА.

Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством!

Напомним, что на днях Виталий Кличко объявил о создании в Киеве штаба территориальной обороны.

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