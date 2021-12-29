Виталий Кличко с братом и сыновьями Источник: Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко поделился с подписчиками праздничным фото с младшим братом Владимиром и сыновьями - 21-летним Егором-Дэниелом и 16-летним Максимом-Александром. Снимок экс-чемпион по боксу опубликовал в своем Telegram-канале.

Два поколения братьев. Поздравляем с наступающими праздниками.

Фотография выполнена в праздничной атмосфере: наряжена елка, интерьер украшен свечами и новогодними гирляндами. Где сделан снимок - в Киеве или Германии, где проживает супруга Виталия Кличка, - не сообщается.

Напомним, что на днях Виталий Кличко объявил о создании в Киеве штаба территориальной обороны.