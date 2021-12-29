"Два поколения братьев": Виталий Кличко поделился редким фото с братом и сыновьями [ Редактировать ]
Источник: Telegram
Мэр Киева Виталий Кличко поделился с подписчиками праздничным фото с младшим братом Владимиром и сыновьями - 21-летним Егором-Дэниелом и 16-летним Максимом-Александром. Снимок экс-чемпион по боксу опубликовал в своем Telegram-канале.
Два поколения братьев. Поздравляем с наступающими праздниками.
Фотография выполнена в праздничной атмосфере: наряжена елка, интерьер украшен свечами и новогодними гирляндами. Где сделан снимок - в Киеве или Германии, где проживает супруга Виталия Кличка, - не сообщается.
Напомним, что на днях Виталий Кличко объявил о создании в Киеве штаба территориальной обороны.
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