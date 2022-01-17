За минувшие сутки, 16 января, на территории Украины зафиксировали 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 407, медработников – 72. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.

23 286 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 8034 человека,

вторую дозу - 10930 человек,

дополнительную дозу получили 105 человек,

бустерную дозу - 4217 человек.

За минувшие сутки:

госпитализировали – 1 213 человек;

летальных исходов – 78;

поправились – 2 520 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 759 530 человек;

выздоровели – 3 556 162 человека;

летальных исходов – 98 361;

проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них:

получили первую дозу – 14 993 075 человек,

получили две дозы – 14 270 520 человек,

получили дополнительную дозу – 9 617 человек,

бустерную дозу – 99 165 человек.

В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.

Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.

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