Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 16 января, на территории Украины зафиксировали 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 407, медработников – 72. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.
23 286 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 8034 человека,
- вторую дозу - 10930 человек,
- дополнительную дозу получили 105 человек,
- бустерную дозу - 4217 человек.
За минувшие сутки:
- госпитализировали – 1 213 человек;
- летальных исходов – 78;
- поправились – 2 520 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 759 530 человек;
- выздоровели – 3 556 162 человека;
- летальных исходов – 98 361;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.
С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 993 075 человек,
- получили две дозы – 14 270 520 человек,
- получили дополнительную дозу – 9 617 человек,
- бустерную дозу – 99 165 человек.
В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.
Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.
Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.
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