Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вынуждена была отменить собственную свадьбу из-за штамма коронавирусной инфекции "Омикрон". Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Таким образом, из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон Новая Зеландия с понедельника переходит на красный уровень реагирования: усилится соблюдение масочного режима.

Отмечается, что в закрытых помещениях, таких как бары и рестораны, а также на мероприятиях вроде дней рождения и свадеб, одновременно смогут находиться не более ста человек, а при отсутствии сертификата о вакцинации от COVID-19 лимит составит всего 25 человек.

Читайте также, уличные карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которые должны были начаться в конце февраля, перенесли на апрель из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Предварительно согласовано, что карнавалы начнутся 21 апреля.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон". Люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным, отметив, что "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям.