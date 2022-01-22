Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за "Омикрона" [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Уличные карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которые должны были начаться в конце февраля, перенесли на апрель. Об этом сообщила в Twitter мэрия Рио-де-Жанейро.
Такое решение власти крупнейших городов Бразилии приняли из-за всплеска заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19.
Суточная заболеваемость коронавирусом в Бразилии последние семь дней держится на уроне 120 тыс. Общее число умерших от COVID-19 составляет 622 тыс. человек.
Перенос карнавалов был согласован на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения двух городов. По данным телеканала Globo, градоначальники перенесли парад школ самбы - ключевое событие карнавала.
Предварительно согласовано, что карнавалы начнутся 21 апреля. Власти уже согласовали правила проведения мероприятий, по которым все участники и зрители должны будут носить маски.
Традиционно карнавал в Рио-де-Жанейро ежегодно проводят в течение пяти дней перед Великим постом.
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